BMW Aktie News: BMW am Mittag mit angezogener Handbremse

Kaum Ausschläge verzeichnete die BMW-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 106,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 106,34 EUR. Bei 105,54 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 105,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 144.556 BMW-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.05.2023 auf bis zu 109,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 3,40 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 35,49 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 107,05 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 04.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,31 EUR, nach 15,33 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,34 Prozent auf 36.853,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31.142,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 16,25 EUR fest.

Mai 2023: So schätzen Experten die BMW-Aktie ein

VW und BMW erzielen Fortschritte bei Elektromotoren - VW will keine Rabattschlachten in China - Aktien tiefer

Mercedes, Tesla und Co.: Studie offenbart Rückgang der Profitabilität von Autobauern

