BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 86,28 EUR zu.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 86,28 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,90 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 370.001 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,03 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,03 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,23 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,15 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Am 11.11.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

