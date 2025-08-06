DAX23.956 +0,1%ESt505.281 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1680 +0,2%Öl67,37 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Blick auf Aktienkurs

BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

07.08.25 09:24 Uhr
BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
84,72 EUR -0,30 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BMW legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 84,84 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 85,08 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 84,94 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.189 BMW-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,90 EUR erreichte der Titel am 28.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 7,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,03 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,23 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,91 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images

