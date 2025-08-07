DAX24.125 -0,3%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.243 -0,4%Euro1,1649 -0,2%Öl66,31 -0,2%Gold3.399 +0,1%
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Aktienkurs aktuell

BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Freitagvormittag zu

08.08.25 09:25 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 86,78 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
87,00 EUR 1,06 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BMW legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 86,78 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 87,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 87,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 190.254 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 90,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2025). Mit einem Zuwachs von 4,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 37,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,03 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,23 EUR für die BMW-Aktie.

BMW gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,91 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

Hot Stocks heute: BMW Top Pick in der Branche - Novo Nordisk rechnet mit Nachahmern ab

Continental-Aktie höher: Ergebnisse in der Autosparte übertreffen Erwartungen - Rechtsstreit mit BMW

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
01.08.2025BMW BuyUBS AG
01.08.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
