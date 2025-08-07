BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Freitagvormittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 86,78 EUR nach oben.

Das Papier von BMW legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 86,78 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 87,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 87,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 190.254 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 90,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2025). Mit einem Zuwachs von 4,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 37,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,03 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,23 EUR für die BMW-Aktie.

BMW gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,91 EUR je BMW-Aktie.

