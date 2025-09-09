BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Verlusten

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 83,76 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 83,76 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 83,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42.394 BMW-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 91,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,50 EUR je BMW-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,15 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 33,93 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 05.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 11.11.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

