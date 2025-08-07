BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Kurseinbußen

Kurs der BMW

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 87,26 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 87,26 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 87,02 EUR. Bei 87,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 295.307 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 4,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,96 EUR am 09.04.2025. Abschläge von 27,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,23 EUR.

Am 31.07.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,93 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,94 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,91 EUR je BMW-Aktie.

