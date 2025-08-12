DAX24.218 +0,8%ESt505.381 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1713 +0,3%Öl65,71 -0,6%Gold3.363 +0,5%
Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists
Kursverlauf

BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

13.08.25 12:05 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 87,26 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
87,36 EUR -0,06 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 87,26 EUR ab. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 87,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 50.423 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2025 bei 90,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,02 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,23 EUR an.

Am 31.07.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 3 Jahren eingefahren

Hot Stocks heute: Shortseller bleiben bei Commerzbank und Porsche am Ball - Trade der Woche (BMW)

BMW-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
01.08.2025BMW BuyUBS AG
01.08.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

