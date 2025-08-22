DAX24.316 -0,2%ESt505.467 -0,4%Top 10 Crypto15,74 -4,6%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1692 -0,3%Öl68,12 +0,5%Gold3.368 -0,1%
So entwickelt sich BMW

BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Kurseinbußen

25.08.25 12:05 Uhr

25.08.25 12:05 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 91,16 EUR.

Die BMW-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 91,16 EUR abwärts. Bei 90,86 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 83.788 Stück.

Bei einem Wert von 91,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 0,61 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,96 EUR am 09.04.2025. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 44,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,02 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,15 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 36,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,87 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
01.08.2025BMW BuyUBS AG
