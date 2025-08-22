BMW Aktie News: BMW am Nachmittag ohne große Veränderung

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die BMW-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 91,34 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die BMW-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 91,34 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 91,44 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 90,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 124.054 BMW-Aktien.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 0,41 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 45,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,02 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 90,50 EUR.

Am 31.07.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 10,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

RBC Capital Markets mit Investmenttipp: Sector Perform-Note für BMW-Aktie

Porsche-Aktie schwächer: Konzern plant offenbar weitgehende Abwicklung der Batterie-Tochter

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren eingefahren