"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
So entwickelt sich Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag im Minus

09.09.25 16:09 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 230,71 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
194,80 EUR -0,06 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Boeing befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,1 Prozent auf 230,71 USD ab. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 229,89 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 231,10 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 99.951 Boeing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,59 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 5,15 Prozent Luft nach oben. Bei 128,92 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 44,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 242,17 USD je Boeing-Aktie an.

Am 29.07.2025 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,92 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,33 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,75 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 16,87 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,992 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

