Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteidigt am Abend Tendenz

Die Aktie von Boeing zeigt am Montagabend wenig Änderung. Die Boeing-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 215,79 USD an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 20:07 Uhr bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 215,79 USD. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 217,21 USD. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 214,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 216,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 434.795 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 12,42 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,92 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,048 USD je Boeing-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 242,17 USD.

Boeing veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,33 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,75 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,996 USD je Boeing-Aktie.

