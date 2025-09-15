DAX23.394 -1,5%ESt505.387 -1,0%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.732 -0,3%Nas22.330 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1839 +0,6%Öl68,24 +1,1%Gold3.683 +0,1%
So bewegt sich Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

16.09.25 16:10 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 215,50 USD ab.

Die Boeing-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 215,50 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 215,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 217,10 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126.410 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,57 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 128,92 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 40,18 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 242,17 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 29.07.2025. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,33 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,75 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 16,87 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -2,026 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 10 Jahren verdient

Lufthansa-Aktie im Minus: Chef der Tochter Swiss schließt Kündigungen nicht aus

Boeing-Aktie dreht ins Minus: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Boeing BuyUBS AG
10.09.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
08.09.2025Boeing BuyUBS AG
25.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
