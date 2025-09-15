Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagabend mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 215,18 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 215,18 USD. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 213,80 USD. Bei 217,10 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 354.239 Aktien.

Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,59 USD. 12,74 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 128,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 40,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 242,17 USD.

Boeing ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD gegenüber -2,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 22,75 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 16,87 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -2,026 USD je Aktie ausweisen dürften.

