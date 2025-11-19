Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Mittwochnachmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 186,04 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 186,04 USD. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 185,77 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 188,71 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 209.837 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 44,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,043 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 243,43 USD aus.

Am 29.10.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -7,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,97 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,27 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2025 -9,350 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

