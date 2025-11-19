DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -7,5%Nas22.465 +0,1%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1526 -0,5%Öl63,52 -2,0%Gold4.071 +0,1%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street verhalten freundlich -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen?
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Boeing im Fokus

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend billiger

19.11.25 20:23 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 183,96 USD.

Boeing Co.
159,28 EUR -3,86 EUR -2,37%
Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 183,96 USD. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 183,05 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 188,71 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 943.130 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 128,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,92 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,043 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 243,43 USD für die Boeing-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 29.10.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -9,97 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 23,27 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 17,84 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2025 -9,350 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Boeing Co.

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Boeing KaufenDZ BANK
