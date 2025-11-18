Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Abend tiefer
Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 190,18 USD.
Die Boeing-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 190,18 USD. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 187,87 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 190,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 492.640 Boeing-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 242,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 27,56 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD ab. Mit einem Kursverlust von 32,21 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 243,43 USD je Boeing-Aktie an.
Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -7,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 23,27 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 30,44 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -9,345 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.
Datum
Rating
Analyst
17.11.2025
Boeing Buy
Jefferies & Company Inc.
11.11.2025
Boeing Buy
Jefferies & Company Inc.
11.11.2025
Boeing Outperform
RBC Capital Markets
04.11.2025
Boeing Outperform
RBC Capital Markets
31.10.2025
Boeing Kaufen
DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
Datum
Rating
Analyst
28.04.2025
Boeing Neutral
Merrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025
Boeing Neutral
UBS AG
28.10.2024
Boeing Halten
DZ BANK
14.10.2024
Boeing Halten
DZ BANK
31.01.2024
Boeing Equal Weight
Barclays Capital
Datum
Rating
Analyst
03.01.2023
Boeing Underperform
Credit Suisse Group
22.12.2022
Boeing Underperform
Credit Suisse Group
03.11.2022
Boeing Underperform
Credit Suisse Group
02.11.2022
Boeing Underperform
Credit Suisse Group
19.10.2022
Boeing Underperform
Credit Suisse Group
