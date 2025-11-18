Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Abend tiefer

DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.555 -0,7%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,98 +1,5%Gold4.074 +0,7%
Blick auf Boeing-Kurs

18.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 190,18 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
163,14 EUR -1,86 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Boeing-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 190,18 USD. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 187,87 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 190,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 492.640 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 242,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 27,56 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD ab. Mit einem Kursverlust von 32,21 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 243,43 USD je Boeing-Aktie an.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -7,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 23,27 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 30,44 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -9,345 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Boeing KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Boeing KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

