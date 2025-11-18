Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 190,50 USD ab.
Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 190,50 USD nach. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 189,37 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 190,00 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 162.004 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2025 auf bis zu 242,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,34 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 128,92 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 32,33 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 243,43 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 29.10.2025 vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -7,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 23,27 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 30,44 Prozent gesteigert.
Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -9,345 USD je Boeing-Aktie.
