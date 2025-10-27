DAX24.294 +0,2%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.578 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,93 +0,4%Gold3.991 -2,2%
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing reagiert am Nachmittag positiv

27.10.25 16:08 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Boeing zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 222,72 USD nach oben.

Das Papier von Boeing konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 222,72 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 223,55 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 223,21 USD. Bisher wurden heute 248.137 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 8,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 128,92 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 42,12 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 238,83 USD.

Boeing ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD gegenüber -9,97 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 22,75 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 17,84 Mrd. USD umgesetzt.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Boeing rechnen Experten am 28.10.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -6,895 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

