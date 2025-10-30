Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Abend schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 5,0 Prozent auf 203,00 USD ab.

Die Boeing-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 5,0 Prozent auf 203,00 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 202,24 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 210,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.468.865 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 16,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 128,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 36,49 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 243,43 USD.

Boeing gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9,97 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 17,84 Mrd. USD eingefahren.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -7,912 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

