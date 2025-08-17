Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX am Montagmittag im Minus
Der LUS-DAX gibt am Montag nach.
Werte in diesem Artikel
Am Montag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,39 Prozent tiefer bei 24.279,00 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24.241,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 24.445,00 Zähler.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 18.07.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.199,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, mit 23.759,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, notierte der LUS-DAX bei 18.332,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,61 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 24.645,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18.821,00 Punkten.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,47 Prozent auf 1.661,00 EUR), Siemens Energy (+ 2,15 Prozent auf 96,88 EUR), RWE (+ 1,87 Prozent auf 35,48 EUR), Zalando (+ 1,56 Prozent auf 23,47 EUR) und Fresenius SE (+ 0,61 Prozent auf 46,29 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Commerzbank (-3,22 Prozent auf 36,10 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,63 Prozent auf 41,11 EUR), Airbus SE (-1,51 Prozent auf 184,04 EUR), Merck (-1,25 Prozent auf 110,65 EUR) und Continental (-1,20 Prozent auf 74,02 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2.405.408 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 276,010 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,65 erwartet. Mit 5,50 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
