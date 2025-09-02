Börse New York in Grün: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im S&P 500
Am Donnerstag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.
Werte in diesem Artikel
Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 19:59 Uhr um 0,54 Prozent höher bei 6.482,85 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 50,021 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,166 Prozent auf 6.458,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6.448,26 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 6.485,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.445,98 Einheiten.
So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.329,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2025, lag der S&P 500 noch bei 5.970,81 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 04.09.2024, mit 5.520,07 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 10,47 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.508,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.835,04 Zähler.
Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit T Rowe Price Group (+ 6,10 Prozent auf 111,80 USD), Lumen Technologies (+ 5,08 Prozent auf 4,96 USD), Bath Body Works (+ 4,68) Prozent auf 31,99 USD), Williams-Sonoma (+ 4,66 Prozent auf 201,08 USD) und Gap (+ 4,58 Prozent auf 23,63 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil AES (-6,24 Prozent auf 12,41 USD), Centene (-5,85 Prozent auf 28,30 USD), Nisource (-5,55 Prozent auf 39,48 USD), Salesforce (-5,26 Prozent auf 242,96 USD) und Molina Healthcare (-4,91 Prozent auf 168,34 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 13.586.803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,576 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der S&P 500-Aktien
Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: AES und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AES
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AES
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AES News
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen