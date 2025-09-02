DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.572 +0,7%Nas21.644 +0,7%Bitcoin94.530 -1,3%Euro1,1646 -0,1%Öl66,93 -0,7%Gold3.547 -0,3%
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen höher -- Porsche fliegt aus dem DAX -- Salesfoce, BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court
Profil
Marktbericht

Börse New York in Grün: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im S&P 500

04.09.25 20:02 Uhr
Börse New York in Grün: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im S&P 500

Am Donnerstag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

S&P 500
6.487,1 PKT 38,9 PKT 0,60%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 19:59 Uhr um 0,54 Prozent höher bei 6.482,85 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 50,021 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,166 Prozent auf 6.458,94 Punkte an der Kurstafel, nach 6.448,26 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.485,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.445,98 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.329,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2025, lag der S&P 500 noch bei 5.970,81 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 04.09.2024, mit 5.520,07 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 10,47 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.508,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.835,04 Zähler.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit T Rowe Price Group (+ 6,10 Prozent auf 111,80 USD), Lumen Technologies (+ 5,08 Prozent auf 4,96 USD), Bath Body Works (+ 4,68) Prozent auf 31,99 USD), Williams-Sonoma (+ 4,66 Prozent auf 201,08 USD) und Gap (+ 4,58 Prozent auf 23,63 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil AES (-6,24 Prozent auf 12,41 USD), Centene (-5,85 Prozent auf 28,30 USD), Nisource (-5,55 Prozent auf 39,48 USD), Salesforce (-5,26 Prozent auf 242,96 USD) und Molina Healthcare (-4,91 Prozent auf 168,34 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 13.586.803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,576 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AES und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

