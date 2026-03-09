DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -1,7%Nas22.312 -1,8%Bitcoin60.947 +0,2%Euro1,1519 -0,3%Öl100,5 +7,3%Gold5.091 -1,3%
S&P 500 aktuell

Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

12.03.26 22:32 Uhr
Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter | finanzen.net

Der S&P 500 verlor am vierten Tag der Woche an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilent Technologies Inc.
96,72 EUR -2,78 EUR -2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carnival Corp & plc paired
21,19 EUR -1,07 EUR -4,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CF Industries Holdings Inc
118,88 EUR 15,32 EUR 14,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charles River Laboratories International Inc.
144,85 EUR 1,10 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dow Inc
31,90 EUR 3,00 EUR 10,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
76,00 EUR -5,60 EUR -6,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 33,33%
Charts|News|Analysen
International Paper Co.
33,21 EUR -0,10 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IPG Photonics CorpShs
99,40 EUR 0,08 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lyondellbasell Industries N.V.
64,20 EUR 6,68 EUR 11,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,94 EUR -1,54 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Occidental Petroleum Corp.
50,77 EUR 2,77 EUR 5,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Perrigo Company PLC
8,33 EUR -0,23 EUR -2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Mosaic Co
27,50 EUR 2,95 EUR 12,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.672,6 PKT -103,2 PKT -1,52%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag verbuchte der S&P 500 via NYSE letztendlich ein Minus in Höhe von 1,52 Prozent auf 6.672,62 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 55,208 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,795 Prozent tiefer bei 6.721,96 Punkten, nach 6.775,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.670,40 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.740,88 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 0,406 Prozent. Vor einem Monat, am 12.02.2026, stand der S&P 500 noch bei 6.832,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.827,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5.599,30 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,71 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.636,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit CF Industries (+ 13,21 Prozent auf 136,00 USD), Lyondellbasell Industries (+ 10,33 Prozent auf 74,33 USD), Dow (+ 9,34 Prozent auf 37,58 USD), The Mosaic (+ 7,58 Prozent auf 31,36 USD) und Occidental Petroleum (+ 5,09 Prozent auf 58,41 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Charles River Laboratories International (-9,62 Prozent auf 152,66 USD), IPG Photonics (-9,06 Prozent auf 109,62 USD), Estée Lauder Companies (-7,92 Prozent auf 84,29 USD), Carnival (-7,89 Prozent auf 23,92 USD) und International Paper (-7,79 Prozent auf 35,65 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 38.649.093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3,915 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,79 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

