BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 4,31 GBP abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 4,31 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 4,30 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,38 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 9.848.216 BP-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Abschläge von 23,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,59 GBP.

Am 05.08.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. BP hat ein EPS von 0,08 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 34,91 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 37,49 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BP dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,451 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

