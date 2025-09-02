DAX23.633 +0,6%ESt505.337 +0,9%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1658 +0,1%Öl68,92 -0,2%Gold3.541 +0,2%
Profil
Blick auf BP-Kurs

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Vormittag fester

03.09.25 09:24 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Vormittag fester

03.09.25 09:24 Uhr

Die Aktie von BP zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 4,37 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,06 EUR 0,05 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 09:07 Uhr 0,7 Prozent. Bei 4,38 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,38 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 1.025.493 Stück.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 7,72 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,59 GBP angegeben.

Am 05.08.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,91 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,451 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

