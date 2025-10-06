BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von BP zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,5 Prozent auf 4,30 GBP.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 4,30 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,34 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,28 GBP. Bisher wurden heute 13.253.868 BP-Aktien gehandelt.
Bei 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 9,54 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,329 USD je BP-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,63 GBP an.
Am 05.08.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 34,91 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 37,49 Mrd. GBP umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. BP dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2025 0,452 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|25.09.2025
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.2025
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|28.08.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
