'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Goldpreis im Fokus
Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Blick auf BP-Kurs

06.10.25 09:27 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP legt am Vormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 4,30 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,94 EUR 0,06 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,5 Prozent auf 4,30 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,30 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,28 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 847.075 Stück.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP. Gewinne von 9,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 30,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,63 GBP je BP-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,452 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
03.10.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025BP NeutralUBS AG
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.10.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025BP NeutralUBS AG
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen