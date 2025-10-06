BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP legt am Vormittag zu

Blick auf BP-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 4,30 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,5 Prozent auf 4,30 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,30 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,28 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 847.075 Stück.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP. Gewinne von 9,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 30,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,63 GBP je BP-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,452 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau

September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der BP-Aktie angepasst