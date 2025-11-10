BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 4,64 GBP.

Die BP-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 4,64 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,65 GBP an. Bei 4,65 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 558.438 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 29,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,328 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,75 GBP je BP-Aktie aus.

Am 04.11.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BP 35,91 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,35 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,476 USD je Aktie belaufen.

