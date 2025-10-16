BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag stabil

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BP hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der BP-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,16 GBP.

Kaum Ausschläge verzeichnete die BP-Aktie im London-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 4,16 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,20 GBP. Die BP-Aktie sank bis auf 4,16 GBP. Bei 4,17 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4.546.319 BP-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 11,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,79 Prozent.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,63 GBP.

Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 34,91 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,49 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die BP-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Am 03.11.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,454 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie dennoch verlustreich: Anstieg bei Produktion und Raffineriemargen erwartet

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BP von vor 3 Jahren angefallen

BP-Aktie steigt: Anteile an Nordsee-Gasfeld für Millionen verkauft