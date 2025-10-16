BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagvormittag im Plus

Kurs der BP

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 4,19 GBP zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 4,19 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,20 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,17 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 901.598 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,329 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 4,63 GBP.

Am 05.08.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 34,91 Mrd. GBP, gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,88 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 04.11.2025 gerechnet. Am 03.11.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,454 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

