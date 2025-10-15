BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP stabilisiert sich am Mittwochmittag
Die Aktie von BP hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BP-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,16 GBP an der Tafel.
Werte in diesem Artikel
Die BP-Aktie kam im London-Handel um 11:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,16 GBP. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,18 GBP zu. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,14 GBP ein. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,16 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 3.263.862 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 11,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,328 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,63 GBP.
Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,88 Prozent zurück. Hier wurden 34,91 Mrd. GBP gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 03.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,454 USD je BP-Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|14.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
