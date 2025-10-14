BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 4,13 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,0 Prozent auf 4,13 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,11 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,16 GBP. Zuletzt wechselten via London 12.606.552 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,98 Prozent. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,328 USD belaufen. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,63 GBP.

BP ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die BP-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Am 03.11.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,455 USD in den Büchern stehen haben wird.

