BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Mittwochvormittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,17 GBP.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,18 GBP an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,16 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 628.673 BP-Aktien.

Bei 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 12,96 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,29 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,328 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 4,63 GBP.

BP ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP im Vergleich zu 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,454 USD je Aktie.

