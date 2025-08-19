DAX24.207 -0,3%ESt505.445 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1647 ±-0,0%Öl67,20 +0,2%Gold3.334 -0,4%
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

21.08.25 12:06 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,85 EUR -0,01 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 4,20 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,22 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,21 GBP. Bisher wurden heute 2.052.236 BP-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 12,17 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,29 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,62 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,329 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,59 GBP an.

Am 05.08.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,447 USD fest.

Redaktion finanzen.net

