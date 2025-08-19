DAX24.331 +0,2%ESt505.480 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,56 -0,2%Gold3.329 -0,3%
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag stärker

22.08.25 09:25 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag stärker

Die Aktie von BP zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,21 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,89 EUR 0,02 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,21 GBP nach oben. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,22 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,22 GBP. Bisher wurden via London 379.839 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 11,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 27,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,329 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,59 GBP je BP-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 05.08.2025. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 04.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,447 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

