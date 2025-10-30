Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE legt am Donnerstagvormittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 48,50 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 48,50 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 48,83 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,73 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.084 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 68,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 47,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 2,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,95 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,18 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Brenntag SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,49 EUR je Aktie.

