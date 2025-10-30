Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Mittag fester

So bewegt sich Brenntag SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 48,59 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 48,59 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,87 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,73 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.457 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,72 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 29,29 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,30 EUR am 14.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 2,65 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,95 EUR je Brenntag SE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,18 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 3,87 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

