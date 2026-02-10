DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3700 -4,6%Nas23.100 ±-0,0%Bitcoin56.121 -3,0%Euro1,1893 ±-0,0%Öl69,72 +0,9%Gold5.093 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Mercedes-Benz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Brillenkonzern EssilorLuxottica steigert Umsatz und Gewinn überraschend stark

11.02.26 18:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
268,00 EUR 16,00 EUR 6,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn unerwartet stark zugelegt. Grund ist auch der Smartbrillen-Boom. Der Umsatz kletterte um 7,5 Prozent auf fast 28,5 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Mittwoch in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten im Schnitt weniger erwartet. Der Konzern mit Marken wie Ray Ban und Oakley ist Weltmarktführer für Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen.

Wer­bung

Das Unternehmen profitierte 2025 vor allem vom Hype um die Smartbrille Ray-Ban Meta. Auch in den kommenden Jahren rechnet der Konzern insgesamt mit einem soliden Umsatzwachstum. Unter dem Strich stieg der Gewinn 2025 um 1,1 Prozent auf rund 3,16 Milliarden Euro. Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr soll auf 4,00 Euro je Aktie steigen. Die Hinterlegungsscheine der Aktie schnellten im New Yorker Handel um knapp zehn Prozent nach oben./jha/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf EssilorLuxottica

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EssilorLuxottica

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu EssilorLuxottica

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EssilorLuxottica

DatumRatingAnalyst
10.02.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
09.02.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
30.01.2026EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
21.01.2026EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.02.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
09.02.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
30.01.2026EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
21.01.2026EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.12.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
28.11.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
20.10.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
17.10.2025EssilorLuxottica NeutralUBS AG
03.10.2025EssilorLuxottica NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.02.2024EssilorLuxottica VerkaufenDZ BANK
01.09.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
26.07.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
29.06.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
17.05.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EssilorLuxottica nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen