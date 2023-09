CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Mittwochmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 24,68 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 24,68 EUR. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,76 EUR. Mit einem Wert von 24,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 12.715 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,10 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,10 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 10.11.2022 vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte CANCOM SE am 09.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 14.11.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich leichter

TecDAX aktuell: TecDAX am Nachmittag in Rot

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge