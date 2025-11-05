Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 42,96 EUR zu.
Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 42,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 42,96 EUR. Bei 41,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 48.926 Stück.
Am 20.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 66,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,52 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,693 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,61 EUR an.
Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,72 EUR im Jahr 2025 aus.
