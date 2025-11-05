DAX24.045 +0,4%Est505.667 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.483 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,13 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag im Aufwind

05.11.25 16:08 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 42,96 EUR zu.

Carl Zeiss Meditec AG
42,56 EUR -0,18 EUR -0,42%
Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 42,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 42,96 EUR. Bei 41,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 48.926 Stück.

Am 20.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 66,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,52 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,693 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,61 EUR an.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,72 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

28.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
17.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
10.09.2025Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
24.10.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
26.09.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
28.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

