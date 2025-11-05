Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 41,30 EUR abwärts.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,7 Prozent auf 41,30 EUR ab. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 40,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 15.288 Stück.

Am 20.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 73,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 40,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,693 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,61 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,72 EUR je Aktie.

