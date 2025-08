Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag nahezu unbewegt

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Kaum Ausschläge verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 48,04 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 48,04 EUR. Bei 48,80 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 47,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,42 EUR. Bisher wurden heute 107.247 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,28 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,637 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,25 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,90 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

