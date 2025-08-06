DAX23.956 +0,1%ESt505.281 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1680 +0,2%Öl67,37 +0,6%Gold3.396 +0,8%
So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Vormittag herbe Einbußen

07.08.25 09:24 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Vormittag herbe Einbußen

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 9,6 Prozent auf 43,26 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 9,6 Prozent auf 43,26 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 43,24 EUR. Bei 45,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 57.438 Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 72,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 40,08 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 43,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,602 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 61,25 EUR aus.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,90 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
09:16Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.07.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
mehr Analysen