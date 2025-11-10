DAX23.942 +1,6%Est505.654 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,71 ±0,0%Gold4.079 +2,0%
Aktie im Fokus

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec reagiert am Montagmittag positiv

10.11.25 12:04 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec reagiert am Montagmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 43,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
43,42 EUR 1,04 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte um 11:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 43,48 EUR. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 43,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.416 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 71,65 EUR markierte der Titel am 20.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.09.2025 bei 40,52 EUR. Mit Abgaben von 6,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,693 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 51,61 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,72 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
