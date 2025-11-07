Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Freitagvormittag vor
Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 42,36 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 42,36 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 42,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.584 Carl Zeiss Meditec-Aktien.
Am 20.03.2025 markierte das Papier bei 71,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 69,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,693 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,61 EUR an.
Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 289,77 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umsetzen können.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je Aktie aus.
