Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 42,74 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 42,74 EUR. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 42,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,54 EUR. Bisher wurden heute 8.073 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Bei 71,65 EUR erreichte der Titel am 20.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 67,64 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,52 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 5,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,693 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,61 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

