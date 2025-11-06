DAX24.029 -0,1%Est505.664 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 -3,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.313 -1,2%Euro1,1515 +0,2%Öl63,92 +0,6%Gold4.009 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Aktienkurs im Fokus

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

06.11.25 12:04 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 42,74 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
42,62 EUR 0,06 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 42,74 EUR. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 42,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,54 EUR. Bisher wurden heute 8.073 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Bei 71,65 EUR erreichte der Titel am 20.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 67,64 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,52 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 5,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,693 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,61 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren angefallen

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
17.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
10.09.2025Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
26.09.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen