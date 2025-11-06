Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag billiger

Carl Zeiss Meditec im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 41,94 EUR.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 41,94 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,86 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 24.457 Stück.

Am 20.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 71,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 70,84 Prozent Luft nach oben. Am 09.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 40,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 3,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,693 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 51,61 EUR angegeben.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 289,77 Mio. EUR gelegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,72 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

