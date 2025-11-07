DAX23.589 -0,6%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.718 -1,5%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1588 +0,4%Öl63,62 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Kursentwicklung im Fokus

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Freitagnachmittag vor

07.11.25 16:08 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 42,28 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
42,12 EUR -0,50 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 1,2 Prozent auf 42,28 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 42,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 42,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 34.669 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Am 20.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 69,47 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 40,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,693 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,61 EUR an.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,72 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
17.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
