So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Freitagmittag freundlich

07.11.25 12:04 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 42,16 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
42,12 EUR -0,50 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 42,16 EUR. Bei 42,66 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 15.580 Stück.

Bei einem Wert von 71,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2025). 69,95 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 3,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,693 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 51,61 EUR angegeben.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,72 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
