Fed-Entscheid am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Deutsche Bank startet Aktienrückkauf -- Baidu mit eigenen Chips -- Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag im Aufwind

17.09.25 09:27 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 43,30 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 43,30 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,34 EUR an. Bei 43,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.554 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 72,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,74 Prozent hinzugewinnen. Am 09.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 6,42 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,686 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 55,50 EUR.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,73 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen