Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Montagvormittag ins Plus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 44,20 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 44,20 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 44,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,10 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.106 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 72,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 63,35 Prozent Luft nach oben. Bei 41,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,24 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,696 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,26 EUR.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,77 EUR je Aktie belaufen.

